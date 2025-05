A vitória que é um fermento para o Inter na Libertadores 

Nem mesmo o susto do gol sofrido no início do segundo tempo segurou time e torcida no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter venceu um grande adversário e o grupo mais difícil da Libertadores. Com muita autoridade, quando precisou vencer, fez isso contra Nacional-URU e Bahia.

Nesta quarta-feira (8), nem mesmo o susto do gol sofrido no início do segundo tempo segurou time e torcida no Beira-Rio. Rapidinho, Vitinho empatou e Borré virou.

Não foi uma classificação simples. Da forma como foi, o time pegou “casca”. Enfrentar adversários difíceis na primeira fase representa que não haverá surpresa nas oitavas. Independente de quem venha do outro lado, vamos decidir em casa.

Vai começar outra competição a partir de agosto. Teremos tempo para recuperar a porção de jogadores que estão no departamento médico. Vamos chegar com a força de quem está com muito gás para fazer história.

Pra cima, Inter!