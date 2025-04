O prêmio do Inter em uma noite “não” do time e de Roger Machado

O resultado foi muito melhor que a atuação . O gol de Valencia, no final, foi um prêmio num jogo que se desenhou com derrota na sua maior parte.

O jogo se apresentou com muitos espaços para contra ataques. Tinha a cara de Valencia . Mas não só por isso. O equatoriano está numa fase muito boa . Chuta do meio da rua e faz golaço em Gre-Nal. Vai pra seleção e faz gols bonitos. Tinha que estar em campo. A prova disso foi o gol de empate.

Quando Bernabei cruzou, Valencia estava fora da jogada. Mas quando Ronaldo, goleiro do Bahia, soltou o rebote no chute de Aguirre, a bola procurou Enner e ele mandou pra rede .

Roger não é teimoso

Se ele estivesse em campo mais cedo, acredito que o Inter estaria mais perto da vitória. Roger errou, mas não é teimoso e praticamente garantiu Valencia entre os titulares já no domingo (6) , contra o Cruzeiro, no Brasileirão.

É preciso analisar o “combo” dos dois jogos. Empatar com Flamengo e Bahia fora de casa, considerando as circunstâncias, não dá para achar ruim. Voltamos pra casa no domingo e, já contra o Cruzeiro, vamos reencontrar o bom futebol com vitória.