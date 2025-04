O Inter tem tudo o que um time precisa para ser campeão

Um time campeão precisa ter qualidade. Não apenas entre os titulares. Contra o Cruzeiro, isso apareceu com muita clareza. O melhor exemplo está lá na frente. Valencia fez o dele e Borré, que começou no banco, também deixou sua marca. Nas outras posições, as reposições não estão no mesmo nível, mas a diferença diminuiu se compararmos com anos anteriores.