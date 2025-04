Inter mostra maturidade e muita qualidade em mais uma goleada

No jogo mais difícil do ano, o Inter mostrou força, maturidade e muita qualidade em todos os setores e goleou de novo.

Alan Patrick fez os três gols, mas o time teve outros três destaques individuais. No gol, Anthony foi impecável. Grandes defesas e muita segurança. Quando vencíamos por 1 a 0, ele fez um “milagre”. Falar de Fernando é chover no molhado. Sempre bem posicionado e sem errar passes. E na lateral-direita, a melhor atuação de Aguirre. O passe que quebrou a linha de defesa dos colombianos deixou Wesley em vantagem antes de sofrer o pênalti que abriu o caminho da vitória. No final, uma escapada em alta velocidade, com tabela com Tabata e assistência para o terceiro de Alan Patrick.