O Inter não pode perder o Gre-Nal

Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional

Roger no último Gre-Nal de 2024, vencido pelo Inter, no Beira-Rio.

O Gauchão não é o principal objetivo do ano colorado, mas voltar a ganhar esse título é uma obrigação. O Gre-Nal deste sábado (8) não decide o campeonato, mas um triunfo trará muitos aspectos positivos ao Inter.

Nada pode ser colocado à frente de uma vitória. Ainda mais em um clássico. Vejo que muitos colorados estão olhando para o outro lado, mas amostragem do trabalho consolidado é do Inter.

Roger encontrou um jeito de jogar ano passado, e se o desempenho dos últimos jogos não agradou, é por conta da perda de titulares importantes que foram vendidos ou que estão no departamento médico.

Ele poderia já ter encontrado alternativas? Melhor que já tivesse achado as soluções. Se não achou, tem crédito e confio que vai achar.

Voltando ao Gre-Nal, só consigo enxergar benefícios em vencê-lo. Óbvio que o que vai contar é o título. Mas a caminhada até lá é importante. Vencer sábado trará confiança ao grupo de jogadores e a “gritaria” sobre a diferença para o rival, com a amostragem de só quatro jogos, acabará.

O Brasil já sabe que o nosso técnico é muito bom! Mostrou isso ao longo de um campeonato muito mais difícil, que é o Brasileirão. Não há temor em perdê-lo. Nossos principais jogadores sofrem constante assédio para sair. Faz parte. E o Gre-Nal é, sim, muito importante. Nem de brincadeira vou tirar o peso que o maior clássico do país tem!

