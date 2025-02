Inter jogará com o novo uniforme nesta quarta-feira 

Fardamento foi lançado em jogo contra a seleção mexicana. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Uma nova remessa do novo material esportivo do Colorado chegou. Assim, o Inter poderá jogar com a camisa versão 2025 contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (5).

Após o amistoso com o México, o Inter precisou recorrer aos uniformes de 2024 para começar o Gauchão. Contra o Guarany, jogou de cinza. Diante do Juventude, de branco. Nos últimos dois jogos, contra São José e Avenida, o uniforme foi o número 1 do ano passado.

A Adidas fez um esforço muito grande para enviar uma remessa pequena apenas para o jogo contra a seleção mexicana. Agora, com um número maior de camisas, calções e meias, o Inter poderá jogar com o uniforme titular.

O clube segue em tratativas para fechar o novo patrocínio máster. É possível que o acordo seja concluído ainda essa semana, com o novo parceiro estreando na camisa colorada no clássico Gre-Nal de sábado (8).