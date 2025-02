Inter foi muito melhor e perdeu a chance de golear na Arena

Wesley perdeu um gol feito na primeira etapa. André Ávila / Agencia RBS

Meu sentimento após o Gre-Nal 444 é um misto de frustração, por ter perdido tantos gols, e de felicidade, por ter visto um Inter muito melhor montado e que dominou o adversário na casa deles.

Após 10 minutos de estudo, o Colorado dominou o Grêmio neste sábado (8). No primeiro tempo, três chances de gol criadas, uma delas claríssima com Wesley, que perdeu o gol feito. Enquanto isso, o Inter esteve muito seguro defensivamente. A expulsão de Roger esfriou o time no melhor momento.

Mas o intervalo serviu para ajustes e o time voltou amassando, perdendo chances com Borré, Victor Gabriel e Thiago Maia. Minutos depois, um castigo. Um pênalti marcado pelo VAR. Rafael Klein estava em cima do lance, viu tudo, marcou o escanteio, mas Daniel Bins foi lá e achou uma mão do Wanderson. Gol muito injusto.

Justiça veio no lance seguinte, com o cabeceio certeiro de Fernando. E, depois disso, só o Inter criou. Criou, criou, criou e não fez! Faltou capricho. E Roger demorou para colocar Valencia. Ele merecia entrar mais cedo.

A frustração não pode ser maior que a satisfação de ver que o time relembrou os melhores momentos de 2024. Entretanto, precisamos ter calma na hora de acabar os lances. Precisamos aproveitar as chances claras, sob pena de afundar um trabalho que é muito bom e que caminha para o título gaúcho.