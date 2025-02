Gauchão ficou mais difícil, e isso é muito bom para o Inter

A vitória do Juventude contra o Grêmio mostrou que o time da Serra está forte na disputa e aumentou importância do Gre-Nal , além de deixar o Gauchão mais complicado de vencer.

Como isso é bom, então? Respondo com outra pergunta: quantas vezes chegamos na reta final como favorito, nos últimos oito anos? Vou pegar só os dois últimos. Nas semifinais de 2023, contra Caxias, e 2024, contra o Juventude, entramos pensando na volta olímpica contra o Grêmio, numa final que nunca aconteceu.

Como disse, o trabalho do Inter, de Roger Machado, está mais consolidado em relação a Quinteros e Fábio Matias. Mas é preciso manter a “corda esticada” até o fim.

O Gre-Nal 444 tem caráter decisivo , uma vez que pode definir o adversário e onde vamos decidir as semifinais. A vitória nos deixa com grandes chances de garantir o primeiro lugar na classificação geral e o Beira-Rio será o palco na hora das decisões.

Eu gosto assim! A dificuldade aumenta o nível de concentração e evita o relaxamento. Além disso, valoriza o título lá no final!

