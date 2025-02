É Gre-Nal para Valencia 

Vocês sabem da minha torcida para que Enner Valencia volte a jogar bem e seja campeão com o Inter . Entretanto, é mais que torcer. Na minha análise, Roger poderia até começar com o equatoriano entre os titulares.

Além da característica de pressão do novo time do Grêmio, que permite espaços nas costas dos defensores, o lado esquerdo defensivo não vai apoiar. Por ali, jogará Viery, zagueiro que estará improvisado no setor.