Vitão é alvo do Rubro-Negro para 2025. Ricardo Duarte / Inter

O interesse do Flamengo em Vitão e a proposta enviada diretamente ao jogador estão gerando revolta no Beira-Rio. José Boto, executivo de futebol do clube carioca, mantém conversas com o jogador e seus empresários, sem autorização do Inter. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A direção do Colorado está atenta às ações do dirigente rubro-negro, que está "obcecado" em tirar o zagueiro do clube gaúcho. Caso isso seja confirmado, o Inter irá avançar no campo jurídico.

O fato que gerou mais revolta é a suposta oferta de um contrato de cinco anos, feita diretamente ao jogador, sem autorização do Inter, o que caracteriza aliciamento. O departamento jurídico colorado já foi acionado e não está descartada uma denúncia de assédio em âmbito nacional (CBF) e internacional (Fifa).

É importante ressaltar que não existe ilegalidade alguma na proposta do Flamengo ao Inter. Entretanto, a proposta de 6 milhões de euros, mais o valor total do passe de Thiago Maia (4 milhões de euros), não foi aceita e, até o momento, nenhuma nova oferta foi realizada.

O Colorado também não enviou contraproposta, como já adiantado por este colunista. Além disso, a direção não confirma a informação de uma reunião com o empresário e com o pai de Vitão.

É possível assegurar a permanência de Vitão? Me garantiram que a proposta do Flamengo é irrisória e que não existe a menor chance de venda, mesmo com a eventual pressão do jogador.