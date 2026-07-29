Você já é de todos

Com a popularização da inteligência artificial, imagens pessoais podem ser usadas para criar conteúdo sem autorização. magnific / Divulgação

Até pouco tempo atrás, havia uma certeza aparentemente inabalável: cada pessoa era dona da própria imagem. Ela podia autorizar seu uso, proibi-lo, cobrar por ele ou recorrer à Justiça quando fosse utilizada indevidamente. Esse princípio continua existindo no direito. O problema é que talvez já tenha deixado de existir fora dos tribunais.

A recente polêmica envolvendo um vídeo criado com inteligência artificial a partir da imagem de Jair Bolsonaro é apenas um exemplo. O personagem pouco importa. Amanhã poderia ser Lionel Messi, Fernanda Montenegro ou qualquer um de nós. A discussão não é sobre política. É sobre uma transformação muito maior.

Durante séculos, uma fotografia registrava um instante. Agora ela é matéria-prima. Basta uma imagem para que a inteligência artificial recrie uma voz, um sorriso, um gesto, uma entrevista inteira. Uma fotografia deixou de ser apenas memória. Tornou-se potencial.

É claro que o direito continuará tentando estabelecer limites, exigir autorizações, definir responsabilidades e punir abusos. Deve fazer isso. Mas a tecnologia avança numa velocidade que transforma qualquer regulamentação numa tentativa permanente de alcançar um horizonte que continua se afastando.

Há outro detalhe ainda mais inquietante. Hoje usamos inteligências artificiais genéricas. Em pouco tempo, cada um terá a sua. Ela reproduzirá nossa forma de escrever, de falar, de decidir. Saberá nossos gostos, nossos hábitos, nossa agenda e até nossas contradições. Não será apenas um programa. Será uma extensão digital da nossa identidade.

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Talvez ainda insistamos em acreditar que somos proprietários da nossa imagem. Mas, quando qualquer fotografia puder ganhar movimento, voz e intenção, essa convicção começará a pertencer mais ao passado do que ao futuro.