Uma notícia histórica

Segundo projeções do IBGE, o Estado perde cerca de 8,5 habitantes por dia e já enfrenta envelhecimento populacional. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nesta semana foi divulgada uma das notícias mais importantes da história contemporânea do Rio Grande do Sul. Em plena Copa do Mundo, é natural que não gere o impacto de um gol do Brasil. Mas é preciso prestar muita atenção nela.

Em artigo publicado no dia 1º de julho, o pesquisador Martin Henkel, fundador da SeniorLab, registrou um marco silencioso: segundo projeções baseadas em dados do IBGE, o Rio Grande do Sul interrompeu seu crescimento populacional e iniciou uma trajetória contínua de redução do número de habitantes.

O dado impressiona menos pelo tamanho do que pelo significado. Estamos falando de um Estado que, pela primeira vez desde que se começou a medir sua população, passa a ter mais saídas do que entradas na conta demográfica. Segundo Henkel, o Rio Grande do Sul passará a encolher cerca de 8,5 habitantes por dia.

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É uma mudança histórica. Durante décadas, aprendemos a associar crescimento populacional a desenvolvimento. Mais habitantes significavam mais trabalhadores, mais consumidores, mais alunos, mais contribuintes. Crescer era quase um sinônimo automático de prosperar.

Agora entramos em outro paradigma. A primeira reação costuma ser de preocupação. Menos gente significa menos mercado, menos arrecadação e mais pressão sobre sistemas previdenciários e de saúde. Tudo isso é verdade. Mas é apenas metade da história. A outra metade é justamente a que Henkel aponta quando afirma que o envelhecimento pode ser uma oportunidade.

O Rio Grande do Sul está entrando antes do restante do Brasil em um futuro que chegará para todos. E que já presente em boa parte do planeta. Enquanto o país ainda discute os desafios do envelhecimento, nós já estamos vivendo essa realidade. Isso nos dá um problema antecipado, mas também uma vantagem.

A questão central é saber se teremos inteligência para transformar uma tendência demográfica em estratégia econômica. Os gaúchos costumam se orgulhar de sua capacidade de adaptação. Talvez esteja chegando a hora de provar isso novamente. O desafio não será apenas cuidar de uma população mais velha. Será criar produtos, serviços, cidades, tecnologias e modelos de trabalho pensados para ela.