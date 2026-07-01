Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Virada demográfica
Opinião

Uma notícia histórica

Envelhecer antes do restante do país impõe riscos, mas também pode abrir uma nova agenda econômica

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tulio Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS