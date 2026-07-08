Senhores passageiros

Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, hoje se chama Porto Alegre Airport. Fernando Gomes / Agencia RBS

Há demolições que acontecem diante dos nossos olhos. Outras são mais discretas.

Recentemente, uma decisão da Justiça determinou a demolição do antigo Bali Hai, em Atlântida. Antes dele, desapareceram o Boliche e o Baronda, em Capão da Canoa. Cada uma dessas perdas pode ser explicada pela renovação urbana, pela lógica econômica, pela aplicação fria da lei ou pela simples passagem do tempo. Faz parte. Cidades mudam.

O problema começa quando, junto com as paredes, desaparecem também os significados.

Não se trata de nostalgia. Nem da crença de que o passado era melhor. Trata-se de reconhecer que a arquitetura também é uma forma de memória. Certos prédios e espaços públicos funcionam como marcos afetivos. Eles ajudam uma comunidade a contar sua própria história.

Quando alguém fala em Atlântida, não está falando apenas de uma praia. Está falando de verões, amizades, namoros, encontros e despedidas. Os prédios são concretos. As lembranças, não. Mas muitas vezes um depende do outro para sobreviver.

Às vezes, essa erosão da memória acontece de forma mais sutil. O aeroporto de Porto Alegre é um exemplo. Não há dúvida de que ele ficou melhor. Mais moderno, eficiente e confortável. O problema não está na transformação física. Está no desaparecimento gradual do seu nome histórico.

Pouco a pouco, o Aeroporto Salgado Filho vai cedendo espaço ao Porto Alegre Airport. Parece detalhe. Não é. Nomes carregam histórias. Salgado Filho não é apenas uma identificação geográfica. É uma referência incorporada à identidade da cidade ao longo de décadas.

Ninguém cogitaria substituir a Torre Eiffel por uma marca comercial. Nem a Estátua da Liberdade. Nem o aeroporto JFK, em Nova York. Modernizar não exige apagar. Inovar não exige substituir. Crescer não exige esquecer.

Uma cidade sem memória corre o risco de se tornar apenas um conjunto de construções. O progresso é indispensável. A renovação também. Mas preservar referências não é resistir ao futuro. É respeitar a trajetória que nos trouxe até aqui.