Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Abandono tarifado
Opinião

A nostalgia da freeway

Quando a estrada volta a parecer velha, pagar sem parar só torna o descaso mais irritante

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