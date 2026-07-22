A nostalgia da freeway

Usuários relatam piora nas condições da Freeway mesmo antes das chuvas, com buracos e sensação de abandono na rodovia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Passei pela freeway alguns dias atrás e tive uma estranha viagem ao passado. Buracos, remendos malfeitos, pedaços de pneus espalhados pelo asfalto, lixo às margens da pista e uma sensação de abandono. Perto de Glorinha, só não estourei um pneu em uma cratera por sorte. Um detalhe importante: isso aconteceu antes da chuvarada dos últimos dias. E convém dizer desde já que a desculpa do clima não se sustenta. Quando uma rodovia é construída ou restaurada, a chuva é uma variável absolutamente previsível.

A freeway era assim na minha infância: uma estrada problemática, marcada por buracos e insegurança. Vieram então os pedágios, acompanhados da promessa de que finalmente teríamos uma rodovia de primeiro mundo. Durante algum tempo, a promessa pareceu cumprida. Hoje, porém, o que se vê é uma decadência difícil de aceitar.

Três explicações me ocorrem. Ou a concessão foi mal desenhada. Ou o contrato não está sendo cumprido. Ou alguém acredita que deixar a rodovia se deteriorar ajudará a justificar uma solução futura, mais cara e apresentada como inevitável. Nenhuma dessas hipóteses conversa com a decência nem com a lei.

Também me intriga a resignação dos gaúchos. Vivemos reclamando que precisamos gritar muito mais alto para sermos ouvidos em Brasília, mas aceitamos com espantosa naturalidade esse tipo de descaso. Tenho a impressão de que, se essa rodovia estivesse em São Paulo ou no Nordeste, o problema já teria sido resolvido. Assim como dificilmente teria ocorrido o desmonte da nossa malha ferroviária, enfraquecendo a capacidade de transportar pessoas e riquezas.

Confesso que até aceitaria que a freeway voltasse a ser aquele velho queijo suíço da minha infância. Mas, nesse caso, quero de volta também o Baronda, o Boliche e a Plataforma Atlântida. E quero que os outdoors do caminho me mostrem novamente a Ipirela e a Formiguinha da caderneta de poupança da Fin-Hab. E, é claro, Falcão e Figueroa jogando no Inter. Se é para voltar ao passado, vamos voltar direito.