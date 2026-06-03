Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Risco sob os pés
Opinião

Porto Alegre tropeça nas próprias calçadas

Nenhuma transformação urbana será completa enquanto caminhar seguir parecendo uma prova de resistência

Tulio Milman

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