Guerra do Irã: vitória de quem?

Acordo diplomático garante a sobrevivência do regime iraniano, mas direitos civis e democráticos seguem restritos no país. ATTA KENARE / AFP

Nunca saberemos o que de fato foi combinado nos bastidores de um acordo diplomático. Menos ainda o que os líderes envolvidos estavam pensando, se é que estavam pensando em algo além de sobreviver no poder. O que enxergamos é sempre um fragmento do jogo. E com esse fragmento, muita gente chegou a uma conclusão lógica: o Irã venceu a guerra.

Há argumentos sólidos para sustentar essa opinião. O regime iraniano continua de pé. O governo que os Estados Unidos, Israel e outros países queriam derrubar, não caiu. O cessar-fogo, ao que tudo indica, vem acompanhado de bilhões de dólares em ativos desbloqueados e da perspectiva de o país continuar exportando seu petróleo para um mundo que, infelizmente, ainda depende dele. Em termos geopolíticos clássicos, o resultado é a sobrevivência do regime, a ampliação da percepção de força e ganhos materiais. A capacidade de resistir a pressões de potências ocidentais e de adversários no Oriente Médio e ainda por cima sair de negociações com ganhos concretos é lida como demonstração inequívoca de força. O regime saiu, aos olhos de boa parte do mundo, maior do que entrou.

Mas há uma pergunta que essa análise não faz: vitória para quem?

Se acreditamos que democracia é um valor e não apenas um sistema de governo, então o povo iraniano está do lado dos derrotados. O acordo não muda nada para a mulher que pode ser presa por não usar o véu. Não muda nada para o jovem gay que vive num país onde a homoafetividade é crime. Não muda nada para as minorias étnicas e religiosas que convivem com perseguição sistemática. Não muda nada para o jornalista preso por contar o que viu, nem para o artista punido por criar sem censura prévia. O governo fundamentalista que trata a liberdade como ameaça segue no poder. É a prova de que um regime pode ganhar uma guerra, mas o povo pode perder a mesma guerra.