A parte invisível por trás de toda delação

Daniel Vorcaro negocia colaboração premiada em caso que mobiliza expectativas sobre o alcance das revelações Banco Master / Divulgação

A delação premiada é apresentada como um instrumento para revelar a verdade. Em troca de benefícios legais, alguém que participou de irregularidades ajuda a esclarecer fatos, identificar envolvidos e produzir provas. Em tese, todos ganham. A Justiça avança. A sociedade conhece melhor o que aconteceu.

Mas existe um aspecto menos discutido desse mecanismo. Toda delação é uma negociação. E, numa negociação, não se define apenas o que entra. Define-se também o que fica de fora. Nenhum delator conta tudo o que sabe. Nenhuma investigação apura tudo o que poderia apurar. Nenhuma autoridade considera todos os fatos igualmente relevantes. Na prática, uma delação é sempre um recorte da realidade.

O debate público costuma se concentrar no que virá à tona. Quem será citado? Quais documentos aparecerão? Quais nomes serão envolvidos? Mas existem outras perguntas igualmente importantes: quais fatos ficarão fora? Quais personagens não serão mencionados? Quais episódios serão considerados secundários?

O caso Daniel Vorcaro recoloca essas questões no centro da discussão nacional, porque a dimensão das relações políticas, pessoais, empresariais e institucionais atribuídas a ele alimenta uma sensação inevitável: se tudo for contado, não sobrará pedra sobre pedra. Até porque, hoje, até foto em casamento ao lado de Vorcaro é pretexto para cancelamento. Por isso, a negociação mais valiosa desta delação não é sobre as palavras. É sobre os silêncios, ainda mais em ano eleitoral.