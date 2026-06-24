Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Prazer artificial
Opinião

A era da overdose de respostas

Com a IA, desaprendemos a conviver com a dúvida e nos acostumamos com as soluções fáceis

Tulio Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS