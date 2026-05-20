Liberdade sustentável

Guarda de Honra do exército chinês durante visita de Trump a Pequim. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A democracia tem uma característica curiosa: ela é mais barulhenta, mais lenta e mais difícil, justamente porque ouve e respeita mais as pessoas.

Em tempos de estabilidade, isso é uma virtude. O debate público amadurece decisões, os freios institucionais evitam abusos e a divergência funciona como proteção contra o poder excessivo. O problema aparece nos momentos de crise e de radicalização.

Pandemias, guerras, colapsos econômicos, catástrofes ambientais e tensões políticas extremas expõem uma fragilidade real das sociedades democráticas: a dificuldade de produzir consensos rápidos, especialmente quando decisões impopulares se tornam necessárias.

Durante a pandemia, o Brasil viveu isso de forma intensa. A discussão sobre vacinação rapidamente deixou de ser apenas sanitária e virou uma batalha moral, ideológica e política. Em nome de uma suposta liberdade individual, muita gente passou a defender que qualquer medida coletiva representava autoritarismo.

Mas existe uma pergunta desconfortável aí: até onde uma sociedade consegue funcionar se toda obrigação, especialmente as com impacto no longo prazo, for interpretada como ameaça à liberdade individual momentânea?

Talvez seja preciso discutir um conceito menos emocional e mais sustentável de liberdade, que não seja apenas o direito imediato e egoísta de cada indivíduo fazer o que deseja, mas também a capacidade de proteger a sociedade e cada um de seus integrantes numa perspectiva mais ampla.

Ditaduras costumam decidir mais rapidamente exatamente porque eliminam etapas, divergências e resistências. Isso, infelizmente, passou a ser vantagem competitiva, como é o caso da China.