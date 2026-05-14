A conta-gotas

A disputa política já não acontece apenas nas urnas ou nos palanques. Diego Vara / Agencia RBS

No caso envolvendo o Banco Master, as informações começam a aparecer em ritmo quase calculado. Um áudio aqui. Uma mensagem ali. Um novo personagem surge. Depois outro. Empresários, operadores, políticos, figuras públicas. A sensação é de que o escândalo vai sendo liberado em pequenas doses, mantendo o assunto permanentemente vivo.

Nada disso elimina a gravidade do que precisa ser investigado. Se houve crimes, fraudes, favorecimentos ou relações impróprias, tudo deve ser apurado com rigor, independentemente de nomes, sobrenomes ou posições políticas. Da mesma forma, também não se deveria presumir culpa nem inocência antes das investigações.

Mas existe outro elemento chamando atenção: a lógica que costura os vazamentos.

No Brasil contemporâneo, grandes escândalos raramente explodem de uma vez só. Eles são fragmentados. Parcelados. Administrados narrativamente ao longo do tempo. A informação deixa de cumprir apenas um papel investigativo e passa também a operar politicamente, produzindo desgaste contínuo, tensão permanente e instabilidade prolongada.

E isso tende a se intensificar em períodos pré-eleitorais.

Não necessariamente porque exista uma conspiração central organizada, mas porque as próprias instituições brasileiras refletem hoje as divisões, disputas e polarizações presentes na sociedade. Ministério Público, polícia, tribunais, Congresso, governo, oposição, imprensa e redes sociais passaram a conviver dentro de um ambiente de tensão política contínua. As instituições seguem funcionando, mas não vivem isoladas do clima político nacional.

Por isso, em muitos casos, o debate deixa de ser apenas sobre o conteúdo das revelações. Passa a envolver também o tempo delas. O momento em que aparecem. A sequência. A frequência. O impacto político produzido por cada novo capítulo.

Isso não significa desacreditar investigações nem atacar instituições. Seria irresponsável. O combate à corrupção continua sendo indispensável para qualquer democracia séria.

Mas talvez seja igualmente importante reconhecer que, no Brasil atual, a disputa política já não acontece apenas nas urnas ou nos palanques. Ela também se move pelos vazamentos, pelos tempos da informação e pela administração pública das crises.