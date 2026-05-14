Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Desgaste contínuo
Opinião

A conta-gotas

A sensação é de que o escândalo vai sendo liberado em pequenas doses, mantendo o assunto permanentemente vivo 

Tulio Milman

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