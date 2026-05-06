A bomba invisível, por enquanto

Nos próximos dias, o Brasil deve ouvir um estrondo político e financeiro. Mas talvez ele seja apenas o menor deles. O fechamento do acordo de delação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tende a inaugurar uma sequência de ondas cujos efeitos ainda são impossíveis de medir.



Nos bastidores de Brasília, o que circula é a informação de que a colaboração pode atingir dezenas de políticos, empresários e integrantes dos Três Poderes. O alcance potencial do caso impressiona porque atravessa fronteiras que, no Brasil, costumam operar separadamente apenas na aparência: sistema financeiro, poder político, interesses empresariais e estruturas institucionais que o país aprendeu a enxergar como blindadas.



É cedo para saber o que haverá de prova, o que ficará em insinuação e o que resistirá juridicamente. Esse talvez seja o ponto mais importante. Delações produzem impacto político imediato, mas dependem de documentos, registros, movimentações financeiras, mensagens e elementos concretos para sobreviverem ao tempo e aos tribunais. Sem isso, viram apenas barulho.



A negociação acontece em silêncio. Advogados, investigadores e autoridades discutem cláusulas, limites e garantias longe dos holofotes. Quem acompanha o processo descreve um jogo delicado: o colaborador precisa entregar fatos novos e relevantes, mas também mede cuidadosamente o que revela, quando revela e até onde está disposto a ir.