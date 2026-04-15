Um assunto desinteressante

Mais de 11 mil pessoas já foram mortas durante a guerra. EBRAHIM HAMID / AFP

A guerra no Sudão completa três anos e, ainda assim, permanece à margem do nosso olhar.

Os números deveriam bastar: milhares de mortos, milhões de deslocados e uma catástrofe humanitária em escala brutal. Nos últimos meses, o uso crescente de drones abriu uma nova fase do conflito. Mais de 500 civis foram mortos em poucos dias. Ainda assim, o tema não ocupa manchetes e não mobiliza debates.

Parte da explicação deste fenômeno está na lógica da atenção. Conflitos que envolvem grandes potências, interesses estratégicos globais ou impactos econômicos diretos tendem a ocupar mais espaço. O Sudão não altera o preço do petróleo, não reorganiza alianças centrais, não ameaça diretamente o cotidiano de quem lê este texto.

Há também um fator de narrativa, mas ele merece cuidado. Costuma-se dizer que algumas guerras são mais “explicáveis”, com lados reconhecíveis e símbolos claros. Na prática, isso raramente corresponde à realidade. Conflitos que ganham grande visibilidade são frequentemente simplificados pelos rótulos rápidos e seus personagens definidos com muita convicção e pouca precisão. A compreensão cede lugar à adesão.

Mas existe um incômodo mais profundo: a forma como o mundo reage à dor não é neutra. Vidas não são percebidas com o mesmo peso simbólico. É o caso dos conflitos em regiões africanas, envolvendo populações que, historicamente, recebem menos atenção.

Um outro ingrediente desconfortável completa a receita: a seletividade moral. Em um ambiente onde causas são frequentemente utilizadas como reforço de identidade e instrumento de mobilização, a defesa da vida nem sempre se sustenta quando não há visibilidade, engajamento ou utilidade política. O silêncio diante do Sudão revela não apenas desinformação, mas também conveniências. Há quem grite em nome de princípios que não se aplicam quando o conflito não serve à narrativa pronta.