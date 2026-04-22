Estamos aprendendo a usar essas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, elas aprendem conosco. accogliente / stock.adobe.com

A inteligência artificial deixou de ser um tema distante, quase exótico, para se tornar parte do cotidiano. Está nas empresas, nas instituições e, cada vez mais, na rotina das pessoas. Em pouco tempo, passou de curiosidade tecnológica a ferramenta de trabalho.

Quando comecei a usar, havia uma separação clara. Era eu de um lado, a inteligência artificial do outro. Havia uma distância, quase uma relação de consulta. Hoje, essa fronteira começa a desaparecer. A inteligência artificial já não está apenas fora. Ela passa a operar como extensão.

E isso muda tudo. Estamos aprendendo a usar essas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, elas aprendem conosco. Incorporam linguagem, estilo, padrões de decisão. Não apenas executam tarefas, mas passam a reproduzir formas de pensar. O ganho é evidente: produtividade, velocidade, capacidade de organização, ampliação de repertório. Trabalha-se melhor, com mais alcance e menos fricção.

Mas há um ponto que começa a se impor. À medida que essa mimetização avança, cresce também uma sensação desconfortável: a de que aquilo que fazemos pode ser replicado. Não apenas a tarefa, mas o modo de fazê-la. E quando o modo também se torna replicável, surge uma pergunta inevitável sobre substituição.

Não é uma ameaça abstrata. Já está acontecendo. A fronteira entre quem usa e aquilo que é usado tende a se tornar cada vez mais difusa. E, com isso, o valor deixa de estar apenas na execução e começa a migrar para outra dimensão: a instrução sobre o que deve ser feito e como deve ser feito. Ou, simplificando, para a pergunta.