Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Conflito no Oriente Médio
Opinião

Cessar-fogo não é paz

O alívio é momentâneo; não resolve a causa, nem reorganiza o sistema ou constrói um horizonte seguro

Tulio Milman

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