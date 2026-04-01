A vitória da derrota

Não se celebra um projeto. Celebra-se a eliminação de um risco. Anatoliy / stock.adobe.com

Imagine uma eleição em que o voto não escolhe quem deve governar, mas impede quem não deve. Uma cédula invertida, em que o gesto central não fosse a adesão, mas a rejeição.

A ideia parece estranha, mas descreve o estado atual da nossa democracia. Na maioria dos casos, o que move o eleitor não é a esperança em alguém, mas o desejo de derrota de outro. O voto deixou de ser um ato de escolha e passou a ser um instrumento de bloqueio.

Quando o maior valor de um processo democrático passa a ser a derrota, algo mais profundo se altera. A política deixa de ser um espaço de construção de futuro e se transforma em um campo de contenção de ameaças. O horizonte coletivo se estreita. Em vez de perguntar “para onde vamos?”, a sociedade passa a se orientar por outra lógica: “o que precisamos evitar?”.

Essa mudança reflete e produz, ao mesmo tempo, sintomas silenciosos e reveladores. O primeiro é emocional. A esperança perde lugar para o alívio. Não se celebra um projeto. Celebra-se a eliminação de um risco. É uma emoção menor, defensiva, que não mobiliza, apenas acalma momentaneamente.

O segundo sintoma é cognitivo. Se o objetivo é impedir, não é necessário compreender profundamente. Basta rejeitar. A complexidade dá lugar à simplificação. O outro deixa de ser adversário e passa a ser inimigo.

O terceiro é prático. Governos eleitos sob essa lógica nascem sem um mandato positivo. Carregam menos um projeto e mais uma autorização precária. Administram a partir da ausência de alternativa, e não da presença de um caminho.

Mas talvez o impacto mais profundo seja outro. Uma sociedade que organiza suas escolhas a partir da rejeição passa, pouco a pouco, a pensar dessa forma em outras esferas. No trabalho, nas relações, nas instituições. A lógica do evitar substitui a lógica do construir.