Plenário do Supremo Tribunal Federal (foto de arquivo). Luiz Silveira / STF

Em agosto de 2002, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão inédita no mundo: passou a transmitir seus julgamentos ao vivo pela televisão. A criação da TV Justiça transformou o STF na primeira Corte Constitucional a abrir integralmente suas sessões ao público em tempo real.

A ideia parecia impecável: transparência absoluta. Naquele momento, foi apresentada como um avanço democrático.

Passados mais de vinte anos, ficou claro: foi ali que a maior parte dos problemas que o STF enfrenta hoje começou.

Nenhuma outra Suprema Corte relevante seguiu o mesmo caminho. Não por falta de espírito democrático. Ao contrário.

A razão não é técnica. É institucional.

Uma Suprema Corte é um órgão colegiado. Seu poder deriva da força das decisões, não da visibilidade de quem as profere. O que importa é o resultado jurídico construído pela instituição, não a performance individual de cada magistrado.

Quando o julgamento passa a ocorrer diante de câmeras, algo inevitavelmente muda. O ambiente deixa de ser apenas deliberativo e passa a ser também expositivo.

E ambientes expositivos tendem a estimular protagonismos. É da natureza humana. A câmera impacta e muda o comportamento, seja em uma selfie de viagem ou em uma sessão de julgamento.

É o mesmo mecanismo.

Transparência é um valor essencial. Mas transparência não exige necessariamente transmissão ao vivo de cada palavra, cada gesto, cada debate e cada voto. O sujeito da transparência, no caso de um tribunal, deve ser a decisão. E apenas ela.

Talvez o Brasil tenha confundido duas coisas diferentes: tornar a Justiça visível e transformar a Justiça em espetáculo. O televisionamento foi só o começo. A partir daí, ministros começaram a aparecer em talk shows, a falar sobre o que não deveriam, a ser reconhecidos no supermercado, a opinarem sobre futebol e sobre física quântica.