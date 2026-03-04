O Irã e a capitulação do lugar de fala

Há uma profunda contradição na reação do governo brasileiro e de seus apoiadores à eliminação da cúpula da ditadura iraniana. Enquanto o Itamaraty divulgava uma nota condenando Israel e os Estados Unidos, iranianos celebravam.

Não eram generais nem diplomatas. Muito menos aiatolás. Em Paris, Nova York, Londres e Amsterdã, grupos de exilados iranianos foram às ruas. Entre eles, mulheres que fugiram do regime e integrantes da comunidade LGBTQIA+.

Para os lunáticos que mandavam no Irã, ter relações entre pessoas do mesmo sexo é crime. Mulheres podem ser presas ou espancadas por desafiar regras impostas pela versão mais selvagem da religião. Dissidentes são presos ou simplesmente desaparecem.

No Brasil, porém, o governo divulgou uma nota estranha. O texto começa condenando Israel e os Estados Unidos. Depois, afirma que havia um “processo de negociação em curso”. O regime iraniano prega abertamente, há décadas, a destruição do Ocidente. Financia milícias, grupos terroristas e sustenta uma rede internacional de violência que já matou milhares de judeus, israelenses e cristãos.

Uma guerra nunca é boa. Inocentes morrem, existe dor, sofrimentos e injustiças. Mas é impossível negociar com um câncer agressivo. Serve de alento o fato de que, aqui e mundo afora, há setores da esquerda conscientes desse fato.

Essa não deveria ser uma questão de esquerda ou de direita, mas sim de valores que mantêm a nossa mínima coesão social.

Há quem diga que tudo não passa de petróleo. Correto. E quando o governo brasileiro condena a capitulação de um regime fundamentalista, está pensando exatamente em quê? Em democracia e em direitos humanos?

Importa lembrar também, nessa hora, do famoso “lugar de fala”, um conceito tão popular no debate público brasileiro. Quem conhece o regime iraniano por dentro está nas ruas comemorando. Enquanto isso, por aqui, inocentes úteis e manipuladores inúteis gritam as palavras erradas. Ou se escondem atrás de um silêncio conveniente.