O combustível das ditaduras

O petróleo também um instrumento de poder. PAUL RATJE / AFPTV / AFP

Toda guerra expõe o pior da humanidade. As imagens que chegam do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã são mais uma vez a prova disso: vidas interrompidas, famílias destruídas, cidades tensionadas pelo medo e pela incerteza.

Mas guerras também revelam. E uma das revelações mais incômodas deste conflito não está no campo militar, mas naquilo que move o mundo longe das trincheiras.

O petróleo.

Basta a ameaça de fechamento do Estreito de Ormuz, que tem meros seis quilômetros navegáveis na largura, para que o impacto atravesse continentes e chegue, quase instantaneamente, aos postos de gasolina em Porto Alegre. O diesel sobe, o gás encarece, a inflação se reorganiza. Às vezes por razões objetivas. Às vezes por antecipação ou oportunismo. Em todos os casos, por dependência.

É um retrato claro de como o mundo ainda está refém de uma lógica antiga, concentrada e, muitas vezes, perigosa. O petróleo não é apenas uma fonte de energia. É também um instrumento de poder. E, em muitos casos, um financiador de regimes autoritários, conflitos e instabilidades que se retroalimentam.

Essa dependência revela um paradoxo difícil de ignorar. Ao mesmo tempo em que o mundo já dispõe de alternativas energéticas mais limpas, eficientes e, em muitos casos, mais baratas no longo prazo, seguimos presos a uma matriz que concentra poder em poucas mãos e expõe bilhões de pessoas a choques que não controlam.

Não se trata de simplificar uma transição que é complexa. Mas de reconhecer que ela precisa ser acelerada. Não apenas por razões ambientais, o que já seria muito, mas por uma questão de segurança econômica e geopolítica.

Cada nova crise no Oriente Médio é também um lembrete. De que não faz mais sentido estruturar o funcionamento do planeta em torno de um recurso finito, volátil e concentrado.

A guerra é trágica. Sempre será.