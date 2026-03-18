Irã: o verdadeiro poder econômico

Irã fechou o Estreito de Ormuz, rota por onde passa 20% do comércio mundial de petróleo. Reprodução,satélite / Nasa

O mundo assiste, mais uma vez, ao regime iraniano incendiar o tabuleiro. Não é figura de linguagem. É petróleo, rotas comerciais, cadeias de suprimento e estabilidade geopolítica sob risco. Quando Teerã se move, o preço da energia reage, mercados tremem e governos recalculam suas posições.

Não é de hoje. O regime iraniano construiu, ao longo de décadas, uma estratégia de projeção de poder baseada em milícias, proxies e desestabilização regional. Onde toca, há confusão e violência: Gaza, Líbano, Iêmen, Síria, Iraque. Agora, com ataques diretos e indiretos a países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia e Azerbaijão, a escalada ganha outra dimensão.

O regime iraniano não esconde sua natureza colonialista, expansionista e sectária. Trata-se de uma teocracia radical que reprime mulheres, persegue dissidentes, executa opositores e declara abertamente sua hostilidade ao Ocidente.

Ainda assim, há um fenômeno curioso – e revelador – em parte da opinião pública que se apresenta como vanguarda intelectual. Diante desse cenário, o foco se desloca e a responsabilidade é reinterpretada.

Note o detalhe: até aqui, não mencionei Israel.

E, no entanto, para muitos, a culpa já está previamente atribuída. Independentemente do fato e do contexto.

Com todo o respeito à divergência, rejeito um argumento que se tornou recorrente: o de que, se Israel não existisse, nada disso estaria acontecendo. Estaria, sim. Porque a questão não é Israel. Israel é, no meio de uma região poluída por ditaduras, milícias e ausência de liberdades, a presença incômoda e, para muitos, intolerável, de uma democracia. Imperfeita, como são todas, mas ainda assim uma democracia. É isso que deveria estar no centro do debate. A realidade, porém, é que o antissemitismo, muitas vezes disfarçado, parece ser mais forte do que a defesa de valores que deveriam ser universais.

Ao longo da minha trajetória como colunista, sempre entendi que minha função era oferecer opiniões, organizar argumentos, propor leituras. Hoje, abro uma exceção. Termino com uma pergunta.