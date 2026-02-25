Master e o eterno retorno

O Brasil desenvolveu uma notável habilidade de metabolizar escândalos. Rovena Rosa / Agência Brasil

Vou antecipar o futuro do caso Banco Master: daqui a algum tempo, tudo estará igual.

Pode haver algumas mudanças cosméticas. Talvez um ou outro afastamento estratégico. Quem sabe uma prisão que produza manchetes fortes. Alguma cena de impacto, devidamente televisionada. Mas, estruturalmente, a música será a mesma. Pode mudar o arranjo. O ritmo permanece.

Não é pessimismo. É padrão.

O Brasil desenvolveu uma notável habilidade de metabolizar escândalos. Primeiro vem a explosão. Indignação coletiva, discursos inflamados, promessa de ruptura histórica. A sensação é de que, desta vez, o sistema será redesenhado.

Depois começa o segundo movimento. Recursos, teses jurídicas sofisticadas, disputas processuais, rabos presos, debates técnicos intermináveis. O tema deixa de ser moral e passa a ser procedimental. A temperatura baixa. A atenção pública se desloca.

Não é necessário que haja uma conspiração explícita. Sistemas complexos têm instinto de autopreservação. Quando um escândalo ameaça atingir muitos ao mesmo tempo, cria-se uma espécie de consenso silencioso em favor da estabilidade. Cada ator protege seu perímetro. No conjunto, o resultado é previsível.

Já vimos esse roteiro antes. Houve momentos de enfrentamento real. Houve condenações. Houve prisões. Mas, ao final, o país não se reinventou. Ajustou-se. Reacomodou-se. Mudaram personagens, não engrenagens.

Enquanto isso, surge o próximo escândalo. Novo ciclo de indignação. Nova promessa de ruptura definitiva. Novo choque moral.

E assim seguimos.

O Brasil não sofre de falta de fatos graves. Sofre de excesso de previsibilidade de desfechos. Sabemos como começa. Sabemos como evolui. Sabemos como termina.

Talvez eu esteja errado. Talvez desta vez seja diferente. Talvez haja mudanças profundas e duradouras.

Mas, olhando para a nossa história recente, a aposta mais segura ainda é na continuidade.

No fim, tudo se reorganiza.