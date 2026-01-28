Atmosfera política

Trata-se de escolher um lado. E de se fechar nele, contra o outro. Eduardo Oliveira / Agência RBS / Agência RBS

A política já não é mais uma notícia. É um clima. Como a umidade no ar, como aquele dia nublado: não chove, mas também não aparece o sol. Ela está sempre ali, interferindo no humor, atravessando conversas, moldando o tom das relações. Não é um assunto. É uma atmosfera. Muitas vezes, é um silêncio pesado.

Houve um tempo em que a política entrava na nossa vida em momentos específicos. Na eleição, em uma votação decisiva, em uma crise institucional, em um escândalo. Ela vinha, causava impacto, era debatida, digerida e depois, aos poucos, voltava ao lugar de onde tinha saído: o noticiário. Hoje não.

É como se vivêssemos sob uma espécie de meteorologia política constante. Uma sucessão de frentes frias emocionais. Uma alternância entre calor excessivo e irritação. Uma sensação permanente de que algo pode piorar a qualquer momento. Mesmo quando nada, objetivamente, está acontecendo.

Isso muda o nosso comportamento. As pessoas não estão exatamente informadas. Estão tensionadas. Não é mobilização. É vigilância. A política deixou de ser algo que nos acompanha e passou a ser algo que nos marca sob pressão.

Não se trata mais de entender o fenômeno. Trata-se de escolher um lado. E de se fechar nele, contra o outro.

Cada notícia vira uma massa de ar carregado. Cada manchete parece anunciar tempestade.

Quando tudo vira clima, nada vira fato. A política perde contorno. Perde densidade. Fica difusa, emocional, ansiosa. Não é mais um campo de debate racional. É um campo de sensação permanente.

Talvez por isso tanta gente esteja cansada sem saber exatamente de quê. Não é de um governo, de um partido ou de uma ideologia específica. É da atmosfera. Do peso constante. Da impressão de que não existe mais intervalo, descanso, trégua.