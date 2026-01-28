Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Clima pesado
Opinião

Atmosfera política

O assunto deixou de ser algo que nos acompanha e passou a ser algo que nos marca sob pressão

Tulio Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS