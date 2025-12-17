Ele salvou vidas. E furou bolhas.

Após passar por procedimento, ele recebeu a visita do governador do Estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns. @ChrisMinnsMP / X / Divulgação

Ele foi em direção ao perigo e tomou a arma de um dos agressores. Acabou ferido e levado ao hospital, onde se recuperava quando esta coluna foi escrita. Virou celebridade mundial. Temo que uma oportunidade rara seja desperdiçada, não por ele, mas por nós.

É fácil cair no lugar comum: “um muçulmano salvou judeus”. A frase é verdadeira, mas incompleta. Ela restringe a narrativa a identidades religiosas, como se fossem fronteiras herméticas de sentimento e ação. Isso reforça um imaginário em que muçulmanos e judeus estariam automaticamente em lados opostos, reduzidos a categorias religiosas e geopolíticas, quando a realidade é muito mais complexa e humana.

O gesto de Ahmed al Ahmed não salvou somente judeus. Salvou, também, a imagem fragmentada e injusta de milhões de muçulmanos que todos os dias enfrentam islamofobia, preconceito e a fútil qualificação de “terroristas em potencial” nos discursos públicos e privados. Ao agir por consciência e coragem, ele rompeu esse estigma.

Não foi um ato de altruísmo condicional ou de política identitária. Foi um gesto de humanidade. Aplaudi-lo como herói é reconhecer que ninguém é apenas a religião que professa, o candidato no qual vota, o passaporte que carrega ou o rótulo imposto pelas bolhas alimentadas por algoritmos emburrecedores. É, acima de tudo, um lembrete: no momento em que um ser humano escolhe salvar outros, independentemente de quem sejam, ele nos devolve algo lindo e poderoso: a fé na convivência civilizada.