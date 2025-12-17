Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Na Austrália
Opinião

Ele salvou vidas. E furou bolhas.

Ahmed al Ahmed, um homem muçulmano de 43 anos, enfrentou e desarmou um dos atiradores durante um ataque terrorista a uma celebração judaica na praia de Bondi

Tulio Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS