Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

As pontes esquecidas

Arquitetura não é enfeite. Urbanismo não é luxo. Obras bem pensadas valorizam o entorno, elevam o valor dos imóveis, estimulam o cuidado, atraem gente, criam identidade.

