As pontes esquecidas

Estrutura está bloqueada há um ano e dois meses. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre o Natal e o Ano Novo, Porto Alegre costuma entrar num ritmo curioso. O trânsito diminui, o barulho baixa um pouco, e a cidade fica mais exposta a si mesma. É quando a gente percebe melhor o que cuida, o que abandona e, principalmente, o que escolhe ser.

A demolição da ponte da Ipiranga com a Ramiro Barcelos é, antes de tudo, uma necessidade técnica. Não há romantismo possível quando uma estrutura oferece risco. Sei também que das dificuldades financeiras do município, das muitas urgências, das filas invisíveis que disputam cada centavo do orçamento público.

Mas é justamente por isso que este momento merece um pensamento um pouco maior.

A ponte que vai nascer ali pode ser apenas funcional. Correta, segura, discreta, esquecível. Ou pode ser algo mais raro: uma obra de arquitetura capaz de dialogar com a cidade, de se incorporar à paisagem e, quem sabe, de virar referência.

Sempre que se fala em investir em arquitetura de qualidade, surge a polêmica. Foi assim com a Torre Eiffel. Foi assim com pontes assinadas por Santiago Calatrava em várias cidades do mundo. Sempre há quem reclame do custo, do atrevimento estético, da ousadia. O tempo, quase sempre, responde melhor do que o debate imediato.

Arquitetura não é enfeite. Urbanismo não é luxo. Obras bem pensadas valorizam o entorno, elevam o valor dos imóveis, estimulam o cuidado, atraem gente, criam identidade. Há também um efeito menos mensurável, mas profundamente humano: cidades bonitas fazem bem. Caminhar por espaços bem desenhados melhora o humor, aumenta a sensação de pertencimento, reforça a autoestima coletiva.

Porto Alegre precisa de uma obra que faça sentido hoje e continue fazendo daqui a 30, 50 anos. Algo que não seja apenas passagem, mas presença.