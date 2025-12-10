Tulio Milman

Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Além do futebol
Opinião

Amor, maturidade e gestão de crise

Quando o Internacional estava praticamente condenado ao rebaixamento, recorreu a Abel Braga

Tulio Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS