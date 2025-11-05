Depois do tiroteio

Foram 121 mortos na ação. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Impossível saber ainda se a operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, foi um sucesso ou um fracasso. O maior erro, diante de fatos polêmicos e ruidosos como esse, é tentar chegar a uma conclusão definitiva nas primeiras horas. A pressa em avaliar impede que a gente perceba o algo fundamental: o que vem depois. Fatos emocionais aceleram a solidificação das nossas opiniões. É natural, mas não é bom. Passada e comoção dos primeiros impactos, é preciso afastar os filtros da radicalização política. Eles distorcem e enganam.

Foram dias de tensão e de mortes. Comunidades inteiras ficaram em sobressalto no Rio de Janeiro. É natural que surjam reações imediatas, da dor à indignação, da exaltação ao aplauso. Mas nenhuma operação dessa natureza pode ser medida somente pelo que surge no calor do confronto. É preciso sim lamentar o que aconteceu e a forma como aconteceu, porque, para chegar a esse ponto, houve falhas de presença, de política, de inteligência e de estratégia.

Mas o que define o sucesso ou o fracasso de uma ação desse impacto não está no dia seguinte e nem nas iniciativas populistas e eleitoreiras que brotam por aí. Está no que virá adiante. Se a operação foi o primeiro passo de uma retomada real de território — com escolas funcionando, postos de saúde abertos, crime organizado expulso, ruas iluminadas e crianças estudando em paz — então terá sido um sucesso. Se, ao contrário, tudo voltar a ser como antes, com os bandidos no poder e o Estado recuando mais uma vez, então terá sido apenas mais uma poda: barulhenta, oportunista, momentânea e estéril. A raiz continuará forte e viva, alimentando os frutos podres que nascerão, ou, quem sabe, já nasceram.