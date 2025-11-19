A nova lei Rolando Lero

Regras devem guiar a comunicação de órgãos públicos a partir de agora. Marcelo Camargo / Marcelo Camargo/Agência Brasil/Empresa Brasil

O Brasil agora tem uma lei que obriga o governo a usar linguagem simples. Excelente notícia. O problema é que o próprio texto da lei exige do cidadão um vocabulário avançado, capaz de decifrar expressões como “ente federativo”, “diretrizes complementares”, “voz ativa”, “controle social” e “organizar o texto de forma esquemática”. Tudo isso para nos ensinar… simplicidade.

A lei manda evitar jargões, mas começa falando em “objetivos, princípios e procedimentos”. Recomenda frases curtas, mas oferece parágrafos tão densos que parecem escritos para os Jogos Jurídicos Universitários. Determina o uso de palavras comuns, embora traga pérolas como “transmissão clara e objetiva de informações”, “estrutura e leiaute da mensagem” e “conjunto de técnicas destinadas à transmissão da informação”.

Data máxima vênia, “leiaute” é a cereja do bolo, o toque de crueldade, uma tentativa heroica de aportuguesar layout, palavra que significa a organização visual de uma mensagem: onde ficam os títulos, os parágrafos, os espaços, as listas, tudo aquilo que ajuda o leitor a não se perder. É um termo de design gráfico, não exatamente do vocabulário de rua. Pergunte a dez brasileiros o que é leiaute e você ganhará nove silêncios constrangidos e um palpite errado. Mesmo assim, a lei que exige palavras “comuns, de fácil compreensão” recomenda que o governo capriche no… leiaute. É o tipo de orientação que resume perfeitamente o espírito do texto: a linguagem deve ser simples. O leitor, nem tanto.

A lista de mandamentos é épica: 18 itens só no artigo dedicado a ensinar como escrever de forma direta, objetiva e sem excessos. A lei manda “evitar frases intercaladas”, mas intercala incisos e sub incisos como quem escreve um samba-enredo. Exige “não usar palavras desnecessárias” e para isso gasta dezenas de parágrafos explicando como não gastar palavras.

O cidadão lê o texto e percebe que, se isso é linguagem simples, talvez a complexa venha com manual, glossário e vídeo explicativo.