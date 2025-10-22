Mais que futebol

Hoje, os presidentes da dupla Gre-Nal são prisioneiros de uma governança obsoleta. André Ávila / Agencia RBS

Escrevo este texto antes da partida desta quarta-feira do Inter contra o Bahia pelo Brasileirão. Não sei o placar do jogo e isso é irrelevante no contexto que me proponho a analisar.

O debate sobre a transformação dos clubes de futebol brasileiros em sociedades anônimas vem ganhando consistência. Mas a discussão parte de um pressuposto equivocado: o de que Inter e Grêmio, para citar exemplos próximos, se transformariam em empresas. De fato, Inter e Grêmio já são empresas há muito tempo.

Vejamos: têm receitas e despesas, produtos, fornecedores e clientes, CEOs, executivos, fluxos, metas e análises de resultados. O que deveríamos discutir não é se queremos que os clubes se tornem empresas, mas se queremos que sejam boas empresas. Meu voto é sim.

Hoje, os presidentes da dupla Gre-Nal, sejam quem forem, tornam-se prisioneiros de uma governança obsoleta, que teve seu momento histórico, mas que já não funciona mais. Estão submetidos a dois organogramas sobrepostos – políticos e executivos – o que gera conflitos, zonas de sombra e desperdício de energia.

Seria ingênuo imaginar que a adoção de um modelo de gestão eficiente garantiria a conquista de todos os campeonatos. O futebol continua sendo um jogo em que sorte, talento e outros fatores imponderáveis contam muito. Mas, ao menos, teríamos ferramentas eficazes para assegurar a mínima saúde financeira de duas instituições que já foram sinônimo de sucesso do Rio Grande do Sul, mas que hoje se debatem entre dívidas e o medo do rebaixamento.

Com o avanço de clubes que se organizaram melhor e a distância da CBF, Inter e Grêmio estão mudando de prateleira, para baixo, no futebol brasileiro. E isso não é bom, nem para os torcedores, nem para a marca “Rio Grande do Sul”.

Enquanto isso, seguimos despejando nossas frustrações nos presidentes dos clubes, nos treinadores e nos jogadores, muitos deles em fim da carreira, ou jovens demais, ou voltando de lesões graves, apostas de alto risco, mas que topam jogar aqui.