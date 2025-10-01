Cinco bilhões de perguntas

Comissão de Orçamento do Congresso votou aumento do fundo eleitoral nesta terça (30). Vini Loures / Câmara dos Deputados

O Congresso aprovou o valor do fundo eleitoral para 2026: quase cinco bilhões de reais. Não se trata de demonizar a política. Democracia custa caro, exige partidos, campanhas, debate público. Mas há cifras que dizem mais do que discursos.

Cinco bilhões equivalem, por exemplo, ao custo de construir cerca de 250 hospitais de pequeno porte, cada um capaz de atender uma cidade inteira do interior. Ou a 100 mil casas populares pelo Minha Casa Minha Vida. Ou ainda à compra de mais de 60 milhões de livros didáticos, suficientes para renovar boa parte do acervo escolar brasileiro.

Se fosse aplicado na área ambiental, o valor bancaria um programa de reflorestamento de 200 mil hectares de mata nativa. Se fosse destinado à mobilidade urbana, daria para adquirir mais de 1,5 mil ônibus elétricos. E se fosse para a ciência, poderia financiar, durante dois anos e meio, o orçamento do CNPq, a principal agência de fomento à pesquisa do país.

Tudo isso cabe dentro da mesma cifra que se destinará apenas a bancar campanhas políticas em 2026. Ainda por cima, quem decide os candidatos que receberão mais, menos ou os que ficam de fora da festa são, em suma, os presidentes dos partidos. O caciquismo nunca foi tão empoderado no Brasil. Não confundir a crítica com qualquer defesa da negação de recursos à política. A pergunta é: a conta fecha para um país em que metade da população não tem coleta de esgoto? Para um Estado como o Rio Grande do Sul, que ainda busca recursos para recuperar os prejuízos de uma enchente devastadora? Precisamos de campanhas mais baratas. O voto distrital, sistema no qual os candidatos disputam eleitores em regiões menores, certamente seria parte da solução, pelo menos para as campanhas a deputado e senador.

A democracia necessita de investimento, mas também de medida. O paradoxo é que, quanto mais se gasta para conquistar a confiança dos eleitores, mais distante essa confiança parece ficar.