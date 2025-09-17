Um tiro pela culatra

Charlie Kirk não morreu por defender ideias, mas porque um criminoso o matou. JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aprendi cedo no jornalismo a desconfiar dos adjetivos e das qualificações reducionistas. Notícia é fato, não enfeite. Lembrei disso ao ler as manchetes sobre o assassinato de Charlie Kirk. Quase todas começavam com um rótulo antes do nome da vítima: “ativista de direita”, “influenciador conservador” ou “apoiador de Donald Trump” são alguns deles. Os termos são verdadeiros? Sim. Mas, usados como primeira moldura, operam como filtros. Sugerem, ainda que sem dizer, uma causalidade perversa: ele morreu porque era isso tudo.

Não. Charlie Kirk não morreu por defender ideias ou por ser próximo a Donald Trump. Morreu porque um criminoso o matou. Ponto. Nesse caso e um vários outros, quando a narrativa desloca o primeiro foco para a biografia ideológica da vítima, o crime se dissolve no pano de fundo, o agressor some de cena e a sociedade se acostuma a ler assassinato como capítulo de debate. É aí que a civilização perde um pouco do seu prumo.

Importa pouco se a vítima é de direita, de esquerda ou de centro. Importa que era um ser humano. Importa lamentar a sua morte e, ato contínuo, tentar compreender, de forma honesta, o que levou a ela. Democracia não se sustenta quando naturalizamos a morte de quem pensa diferente, nem quando usamos adjetivos e qualificações simplistas para amortecer a indignação de um lado e inflamar a do outro.

O caso de Kirk expõe a ponta de um fenômeno coletivo muito maior: a violência política que cresce, o vocabulário que desumaniza, a lógica das torcidas que transforma tudo em campeonato. Bancadas, timelines e programas especiais tratam cada suspiro como lance de um jogo: nós contra eles ou eles contra nós, dependendo da conveniência. Enquanto isso, perguntas essenciais ficam para trás: o que nos trouxe até aqui e para onde queremos ir agora?

Precisamos de menos rótulos e de mais contexto. Menos caricatura, mais consequência. Essa não é uma guerra de adjetivos, vencida pela torcida com mais dedos em riste e com mais likes em posts oportunistas e caça-votos.