STF: segue o show

STF julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por envolvimento na trama golpista. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

O julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, um marco histórico. Mas o que deveria ser tratado com absoluta sobriedade acabou se transformando em mais um capítulo da nossa cultura do espetáculo. O julgamento parece um grande evento esportivo: transmissões ao vivo, comentaristas opinando sobre cada gesto, cada palavra, cada suspiro dos ministros em cima do lance, como se fosse um jogo de Copa do Mundo.

Esse fenômeno começou quando as sessões do STF passaram a ser televisionadas. De lá para cá, a Corte deixou de ser um espaço reservado à reflexão jurídica e passou a se preocupar também com outra dimensão: a da plateia. Os ministros, que deveriam estar voltados ao texto da lei e ao espírito da Constituição, passaram a falar também para as câmeras, conscientes de que cada frase pode repercutir instantaneamente em milhões de telas, likes e posts. Isso não é transparência. É espetáculo.

Transparência é garantir que as decisões sejam públicas, fundamentadas e acessíveis ao cidadão comum. Espetáculo é transformar cada voto em performance, cada divergência em duelo, cada decisão em manchete. Uma Suprema Corte não deve se portar como palco, mas como pilar. Seu papel é serenar, não inflamar.

O julgamento dos golpistas deveria servir para reafirmar que a democracia se defende com firmeza e serenidade. Em vez disso, o se reforça a sensação de que tudo é show e emoção.

O espetáculo pode render audiência aos egos inflados, mas não gera confiança na sociedade. Justiça não se faz diante das câmeras. Justiça se faz no silêncio solene das instituições que entendem que, em momentos decisivos, o país não precisa de show. Precisa de seriedade.

