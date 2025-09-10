SAF: o debate certo, do jeito errado

Há exemplos de SAFs que deram certo e outras que fracassaram. Bits and Splits / Adobe Stock

As Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) viraram pauta no Brasil. Há quem as defenda, há quem as ataque, há quem sonhe com a transformação do seu clube em empresa como a solução mágica para dívidas e fracassos. Estamos discutindo o assunto certo, mas do jeito errado.

A pergunta fundamental não é se os clubes devem ou não virar empresa. O que realmente importa é que empresa será essa, quem a controlará e quais serão suas regras de funcionamento.

Há exemplos de SAFs que deram certo e outras que fracassaram. Isso porque a SAF é apenas forma. O conteúdo é o que conta: respeito ao torcedor, capacidade de gestão e regras claras de funcionamento. Sem isso, a mudança de estatuto é só maquiagem.

É bom lembrar: a missão básica de um clube de futebol não é dar lucro. É ganhar títulos. O que, aliás, leva ao lucro. Se ambos estiverem juntos, melhor para todo mundo.

O dilema está aí: hoje, sem que os clubes sejam empresas, impera o caos administrativo, temperado por arroubos de paixão, protagonizados por torcedores-dirigentes. Os jovens talentos que despontam nas categorias de base já são vendidos antes mesmo de fazerem a barba pela primeira vez. Sem equilibrar sustentabilidade econômica e competitividade dentro do campo, a roda seguirá girando para trás. Um gol contra depois do outro.

Por isso, discutir SAF é também discutir transparência. Quem decide, quem ganha, quem perde. Como se dão as relações entre investidores, dirigentes e torcedores. Sem transparência, qualquer modelo apodrece.

Uma SAF mal concebida pode ser apenas a troca de um cartório por uma ata de acionistas. Dívidas continuarão, erros se repetirão, e o clube se tornará refém de investidores sem compromisso com sua história. Por outro lado, uma SAF bem estruturada, com governança sólida e respeito à essência do futebol, poderá ser o início de uma nova era.