Breve dicionário do abraço

Trump e Lula tiveram breve encontro e se abraçaram na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. ANGELA WEISS / AFP

Um abraço é sempre mais do que braços cruzando um espaço. É o idioma do corpo. No Brasil, é sinal de amizade, carinho, alívio, boas-vindas. Abraço de chegada, de despedida, de gol, de desculpa. Muitas vezes, vem antes ou no lugar das palavras. Nosso abraço é generoso, com tempo, com as palmas das mãos inteira nas costas alheias. É um “estamos aqui e nos reconhecemos” sem burocracia.

Nos Estados Unidos, o abraço opera em outra gramática. O aperto de mão, o “personal space”, a economia dos gestos compõem um vocabulário mais respeitoso, civilizado, protocolar e contido. Abraço, em inglês, tem apenas três letras: hug. Em português, é o dobro. Nosso abraço é largo, espaçoso. O deles, curtinho. Quando aparece, ganha valor de exceção: rompe o roteiro do protocolo e anuncia confiança. O gesto é o mesmo, o significado muda de latitude para latitude.

Foi por isso que chamou atenção a cena descrita por Donald Trump: “Eu estava entrando, e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos.” Segundo ele, houve “trinta e nove segundos de química excelente”. Em linguagem trumpiana, o abraço virou quase uma minuta de negócios: “eu gostei dele, ele gostou de mim. Quando eu não gosto, não faço”. Em linguagem brasileira, possivelmente foi o de sempre: aproximação espontânea, um jeito rápido de equalizar diferenças e abrir conversa. Ou até uma reação automática a um certo constrangimento de Lula pelo encontro com quem acabara de criticar na tribuna, um movimento de defesa antecipado.

No fim, o resultado é o mesmo: proximidade. O abraço cria uma pequena zona franca: suspende por instantes os impostos da ideologia, do calendário eleitoral, da agenda de cada um. Dois corpos concordam em discordar depois. Antes, reconhecem-se.