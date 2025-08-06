Tulio Milman

Consultor, formado em Jornalismo pela PUCRS e com especializações em Marketing pela ESPM, Recursos Humanos pela EAE (Espanha) e Storytelling por Stanford (EUA). Visitante convidado pela Wharton School em 2017 (Pensilvânia, EUA). Escreve semanalmente em ZH e GZH.

Uma coluna chata

Outro dia, passei pelo Quarto Distrito de Porto Alegre. Vi as cicatrizes da enchente. Mas vi a força da reconstrução

Tulio Milman

