Lula: o número que importa

No segundo turno de 2022, Lula teve 12,4 milhões de votos a mais que Bolsonaro no Nordeste. RICARDO STUCKERT / Presidência da República/Divulgação

Pesquisas de popularidade de um presidente sempre viram manchete. Percentuais nacionais sobem e descem, gerando análises sobre quem está em alta, quem está em baixa e dos porquês dessas oscilações. Mas, no caso de Lula, há um dado que pesa mais do que todos os outros: a diferença que ele alcançou no Nordeste na eleição que o consagrou novamente presidente da República.

No segundo turno de 2022, Lula teve 12,4 milhões de votos a mais que Bolsonaro nessa região. No Piauí, o petista fez 76% dos votos. Na Bahia, 72%. Foi assim que se construiu a margem decisiva para a vitória. Nenhuma leitura séria do cenário político pode ignorar esse fato.

E há uma razão profunda para isso. Lula não é apenas um político com origem no Nordeste. Ele encarna o arquétipo do nordestino pobre que venceu na vida. Para milhões de brasileiros, sua trajetória é símbolo de superação, de esperança e de identidade. Esse vínculo é visceral, não se resume a estatísticas.

Ouço muitos amigos afirmando, convictos, que Lula “já era”, que será amassado pela direita na eleição do ano que vem. Estão enganados. O Brasil não é só Sudeste e Sul. É também, e sobretudo neste caso, o Nordeste, com seus mais de 57 milhões de habitantes, que respondem por fatias decisivas do eleitorado e do poder econômico e político do Brasil. Qualquer projeto de oposição que não compreenda essa realidade está condenado a repetir erros.

Não se trata de “culpar” ou “exaltar” uma região, mas de reconhecer um dado objetivo: quem não falar de forma convincente com o Nordeste dificilmente chegará ao Planalto. E falar de forma convincente não é distribuir promessas genéricas, mas apresentar uma figura, uma narrativa, capaz de dialogar com a história de luta e resiliência que Lula representa.