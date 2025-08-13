Joga pedra no algoritmo

Não é um código que explora. São pessoas. lucadp / stock.adobe.com

O vídeo recente do influenciador Felca, denunciando a sexualização de crianças nas redes, gerou, ainda bem, uma baita indignação. É urgente debater e organizar os limites das plataformas digitais. Seus algoritmos, criados para capturar atenção, precisam ser domesticados conforme as leis e a ética da nossa sociedade ocidental. É parte essencial da proteção de todos nós e do respeito à liberdade, por mais paradoxal que possa parecer.

Mas há um risco nesse debate: transformar o “algoritmo” em vilão único, como se fosse uma força autônoma, independente da ação humana. Os vídeos que Felca mostrou estavam disponíveis havia muito tempo. Ele não precisou de mais de cinco minutos para encontrar vários deles. Algoritmos não têm desejos. Não acordam um dia e decidem explorar crianças. Quem faz isso são as pessoas. Quem programa e ajusta algoritmos são adultos de carne e osso, muitas vezes formados nas melhores universidades e disputados a peso de ouro pelo mercado.

Vale lembrar: se o algoritmo é culpado por viralizar pedofilia, o mesmo algoritmo deveria ser aplaudido por viralizar o vídeo do Felca. Não podemos condená-lo seletivamente, como se fosse uma entidade caprichosa.

Ao concentrarmos toda a cobrança sobre empresas e plataformas, corremos o risco de aliviar a responsabilidade de indivíduos concretos. Programadores, moderadores, executivos, criadores de conteúdo, pais e responsáveis. Todos têm um papel nessa rede de proteção (ou de omissão).

Regulamentar empresas é necessário. Mas não basta. É preciso também criar e utilizar mecanismos para educar e responsabilizar pessoas no ambiente digital. Insisto: não para tolher a liberdade, mas para preservá-la. A saúde de uma sociedade livre depende de regras claras que atinjam não apenas CNPJs, mas CPFs.