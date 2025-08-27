A Festa da Vergonha

Parlamentares aprovaram requerimentos durante sessão nesta terça-feira (26). Geraldo Magela / Agência Senado/Divulgação

No dia 20 de agosto, em Brasília, a instalação da CPMI que investigará denúncias de um golpe contra milhões de idosos brasileiros foi marcada por um episódio que deveria nos constranger como sociedade. No lugar da sobriedade que o tema exige, houve festa. Deputados e senadores, de pé, entoaram um cântico político-partidário como se estivessem em um comício ou numa arquibancada de estádio. Se abraçaram e ergueram os punhos como se tivessem marcado com gol.

Tudo isso porque a oposição conseguiu abocanhar o comando da comissão. E, por isso, fez a festa antes mesmo de investigar, o que já desqualifica qualquer conclusão a que venha alcançar.

Um tema tão sério não deveria jamais ser tratado como um jogo politiqueiro. Tampouco mereceria um ato de celebração. Tratava-se da abertura de uma investigação sobre um crime grave cometido contra cidadãos brasileiros. Idosos que foram enganados e prejudicados covardemente. Não há nada que mereça musiquinhas e gritos de euforia. O fato pedia silêncio, seriedade, reflexão. Pedia, acima de tudo, respeito.

Quando representantes eleitos transformam em palanque político um momento de tristeza alheia e de indignação, fica evidente que o foco deles não está nos lesados pelo golpe, mas na luta pelo poder. A tragédia vira palco. A dor alheia vira instrumento. E o que deveria unir — a defesa da dignidade dos mais idosos — acaba sendo usado para dividir ainda mais.

A cena de Brasília é um retrato de algo maior: a incapacidade de parte da nossa classe política de compreender que há temas que não pertencem à lógica mesquinha e imediatista da próxima eleição. Questões humanas, sociais e éticas precisam estar acima do jogo partidário. Quando isso não acontece, a política perde legitimidade e a democracia se fragiliza.