Quantas outras iniciativas como essa vivem quase no anonimato, sem holofote, mas sustentando vidas inteiras? Poderia citar muitas: a Kinder, referência no atendimento a crianças com deficiência, a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, que há décadas cuida dos mais frágeis, a Creche Anne Frank, que acolhe famílias inteiras, o Instituto Victória Nahon, dedicado a transformar dor em esperança, o projeto Geração Caldeira, que abre portas para a inovação com propósito. São tantos exemplos que caberiam em uma coluna inteira, e ainda faltariam linhas.