IOF: a falácia da judicialização

É curioso observar como a judicialização virou, no Brasil, uma espécie de vilã de conveniência. Quando a decisão do Judiciário nos agrada, celebramos a independência dos poderes. Quando não nos agrada, bradamos contra "a ditadura dos tribunais". Essa dança dos humores seletivos ficou evidente mais uma vez na recente polêmica sobre o IOF. Quem defende a tese A, acha um absurdo que a questão seja levada à Justiça. Quem defende a tese B, trata essa opção com absoluta normalidade. E nada impede que amanhã os papéis se invertam.

Os partidos e as pessoas desaprenderam a conversar

Mas a verdade é bem mais simples - e menos histriônica. Judicializar não é, por definição, uma afronta à política ou à democracia. Ao contrário: recorrer ao Judiciário é uma forma civilizada e legítima de resolver conflitos, sejam eles entre dois vizinhos que brigam por causa de uma árvore ou entre dois poderes que discordam sobre um imposto. É o mecanismo que o Estado democrático de direito criou justamente para que divergências não sejam resolvidas na base do grito ou da força.

No caso específico do IOF, é absurdo que o governo federal prefira o caminho do aumento de arrecadação ao da eficiência da máquina. Mas talvez não seja ilegal. Minha análise, aqui, não se refere à arvore, mas sim à floresta, aos princípios basilares de uma sociedade minimamente organizada.

Hoje em dia há, sim, um exagero na litigância. Vivemos tempos em que a política perdeu musculatura. Os partidos e as pessoas desaprenderam a conversar. Governantes e parlamentares se tornaram reféns do curto prazo e das redes sociais. E a sociedade se acostumou a terceirizar qualquer desacordo. Tudo é judicializável porque ninguém tem paciência para dialogar e ceder. Há nisso um sintoma preocupante: a corrosão da capacidade de mediação e compromisso.

Mas, entre o excesso de judicialização e a ausência de regras, prefiro o excesso. Ainda que seja incômodo, é um incômodo institucional, previsível, legal. E, por mais paradoxal que pareça, continua sendo melhor do que a lei do mais forte - ou do que a lei do mais popular.