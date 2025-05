Marina Silva, a incômoda

Num governo marcado por ruídos e contradições, pela tagarelice de uma primeira-dama deslumbrada e por um presidente refém de uma bolha cada vez menor, Marina Silva é o silêncio eloquente — uma única figura que atravessa os ciclos do poder sem abrir mão do que acredita. Desde a virada do século, quando a Time a incluiu entre as personalidades mais influentes do planeta, Marina é esse ponto de referência. Entrevistando-a na época, me lembro do título da reportagem publicada em Zero Hora: A senadora que aprendeu a ser mãe com os passarinhos. Delicadeza e firmeza — juntas.