A nova rebeldia

Outro dia perguntei para uma IA se fazia diferença usar as “palavras mágicas” que aprendemos com nossos pais e deveríamos ensinar aos nossos filhos. A resposta foi fria e lógica: “tanto faz”. A máquina não se ofende, não sente gratidão, não precisa de cortesia. Pedir com jeito ou de forma direta e seca dá no mesmo. Por enquanto.